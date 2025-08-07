Dresden entfernt weniger "Fahrradleichen": Der Grund dafür dürfte nur wenige überraschen
Alles in Kürze
- Dresden entfernt weniger Fahrradleichen.
- Fahrradleichen blockieren Abstellflächen an Bahnhöfen.
- Nur stark beschädigte Räder gelten als Leichen.
- Bürger melden Schrotträder der Verwaltung.
- Weniger Entfernungen wegen Personalmangels.
Grundsätzlich gilt: Nicht jedes verstaubte Rad gilt sofort als "Leiche" und wird abtransportiert. "Indizien dafür sind sehr starke Beschädigungen oder defekte oder fehlende wesentliche Teile des Fahrrades", schreibt das Rathaus in einer Mitteilung an SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel (32).
Ihn erreichen immer wieder Bürgeranfragen zu dem Thema. Auch deshalb fordert Engel ein entschlosseneres Vorgehen gegen die herrenlosen Drahtesel.
Bürger melden die Schrotträder der Verwaltung zumeist telefonisch, per Mail oder durch Ansprache von Mitarbeitern.
Doch die Entfernung gilt als aufwendig: In Kooperation mit dem Straßen- und Tiefbauamt wird in der Regel einmal pro Jahr eine Großaktion durchgeführt.
In den letzten Jahren ging die Zahl der geborgenen Fahrradleichen allerdings zurück: von 210 Stück für das Jahr 2023 auf nur noch 61 im Jahr 2024. Der Grund für den Rückgang: Die Stadtbezirksämter mussten Personal für die Organisation von Kommunal-, Europa- und Landtagswahl abstellen.
