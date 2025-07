Tausende neue Zweiräder in Dresden? Stadt startet E-Scooter- und E-Bike-Offensive

Alles in Kürze

Im gesamten Stadtgebiet Dresden könnten ab dem 1. August 2025 bis zu 2000 E-Bikes sowie 2500 E-Scooter stehen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

"Nur noch 29 Prozent der Wege werden in Dresden mit dem eigenen Auto zurückgelegt. Alternative Verkehrsarten haben in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Darauf reagieren wir", gab Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) am Montag bekannt.

Man wolle nun dafür sorgen, dass die Geräte stets funktionieren und im gesamten Stadtgebiet stehen. "Gleichzeitig bringen diese Angebote zusätzliche Einnahmen im städtischen Haushalt", so Kühn.

Die Stadt erteilte nach einem Aufruf im Mai 2025 mehreren Anbietern den Zuschlag. Für Bikesharing ging die Zusage an Lime und Voi, für jeweils bis zu 1000 E-Bikes auf die Dauer von drei Jahren.



Für E-Scooter-Sharing erhielten Bolt, Voi und RideMovi eine Sondernutzungserlaubnis, für jeweils bis zu 833 ihrer zweirädrigen Gefährte, ebenfalls für drei Jahre. Laut Stadt wurden bisherige Vereinbarungen mit einzelnen Anbietern abgelöst. Die noch teils in der Stadt verteilten E-Scooter von Lime sollen damit endgültig verschwinden!