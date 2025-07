26.07.2025 08:19 Sicher in die Schule: Dresdner Knirpse üben Straßenverkehr

Polizisten üben mit Kindern in Dresden aktuell das sichere Verhalten im Straßenverkehr. So am Freitag auch in der Kita Baumhaus in Striesen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Bald ist Schulanfang für Tausende Kinder in Dresden. Damit es auf dem Hinweg zur Schule oder Rückweg nach Hause nicht zu Unfällen kommt, sind aktuell vermehrt Polizisten in Kindergärten unterwegs. Alles in Kürze Polizisten besuchen Dresdner Kindergärten vor Schulanfang.

Kinder üben Straßenverkehr in der Kita Baumhaus.

Polizistin Susan Stier gibt Tipps zum Fahrradfahren.

Hausmeister malt Zebrastreifen vor Kita-Eingang.

Kita-Chefin Sara Fiedler will Kinder an Verkehrsregeln gewöhnen. Mehr anzeigen Mit Übungen und Rollenspielen brachten die Polizistinnen Margit Weiß (48) und Susan Stier (46, r.) den Kleinsten Verkehrsregeln bei. © Thomas Türpe Zum Beispiel in der Kita Baumhaus in Striesen, wo am Freitag das ordnungsgemäße Straßenqueren und Fahrradfahren geübt wurde. Polizistin Susan Stier (46) erklärte mithilfe von gekochten Eiern, warum niemand ohne Helm radeln sollte, und gab praktische Tipps: "Wenn ihr nicht mehr wisst, wo rechts und links ist, schaut einfach mehrmals in beide Richtungen." Bereits seit einigen Wochen ist der Straßenverkehr Thema in der Kita Baumhaus. Der Hausmeister sprühte sogar einen kleinen Zebrastreifen vor den Gebäudeeingang. Den Satz "Nie ohne Helm!" hatten die Knirpse schon verinnerlicht. © Thomas Türpe "Hier laufen die Kinder gerne kreuz und quer. Die Markierungen sollen sie spielerisch an Verkehrsregeln gewöhnen", sagt Kita-Chefin Sara Fiedler (39).

Titelfoto: Thomas Türpe