Dresden hat einen neuen Strand: Sommer-Oase auf 4000 Quadratmetern eröffnet schon Freitag!

Dresden - Eine Brachfläche im Dresdner Ostragehege hat sich binnen der vergangenen Monate in eine echte Sommer-Oase verwandelt. Dresden hat einen neuen Strand! Und der eröffnet schon am Freitag.

Der Ostra Beach bietet Restaurant samt Bar, Volleyballfelder, Padel-Tennis, Sonnenbetten und Liegestühle. © Norbert Neumann

Kaum jemand hat bemerkt, was sich da hinter der Dresdner Messe getan hat! Rund 4000 Quadratmeter Fläche wurden zu einer stilvollen Sommer-Location umgebaut, die man so in Ibiza oder Miami erwarten würde.

"Ostra Beach" heißt die neue Wohlfühl-Oase Dresdens. Und es ist unschwer zu erkennen, dass hier kein Unbekannter am Werk ist. Dresdens Event- und Gastro-Profi Christian von Canal (56) ist der Macher vom Ostra Beach. Und der hat Strand-Erfahrung.

Zwölf Jahre lang hat er den Puro Beach in Pieschen betrieben, der 2018 der Hafencity weichen musste. "Ich wollte seitdem unbedingt einen neuen Strand für Dresden errichten, endlich ergab sich nun dafür eine gute Fläche", so Canal zu TAG24.

In den vergangenen Wochen hat er mit seinem Team um die 1000 Tonnen Sand der feinsten Körnung ankarren lassen. Ein Restaurant samt Terrasse und Bar, große Sonnenbetten, Palmen und etliche Liegestühle aufgebaut.

"Aber der neue Strand soll auch eine Anlaufstelle für Sport sein", so Canal. Daher gibt es nicht nur vier Volleyballfelder, sondern auch Dresdens erste Padel-Tennis-Plätze. Der neue Trendsport kommt aus Spanien und breitet sich rasend in Europa aus.