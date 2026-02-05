Havarie in Cotta: Plötzlich war der Strom weg

Plötzlich war der Strom weg. Am heutigen Donnerstag kam es zu einer Havarie an der Reisewitzer Straße in Dresden-Cotta.

Von Jakob Anders

Am Vormittag war der Strom an der Reisewitzer Straße ausgefallen.  © Norbert Neumann

Die ersten Gewerbetreibenden wollten gegen 4 Uhr morgens mit der Arbeit fürs Tagesgeschäft starten und "nichts ging".

Gegen 11 Uhr war der Strom wieder hergestellt.

Nora Weinhold (42) von der SachsenEnergie erklärt: "Es gab in der vergangenen Nacht eine Stromunterbrechung im Niederspannungsnetz, die wahrscheinlich durch einen Schaden an einem Kabel ausgelöst wurde."

Betroffen seien sechs Häuser gewesen.

Titelfoto: Norbert Neumann

