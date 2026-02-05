Römisches Bad bekommt prominente Unterstützung
Dresden - Wird das Römische Bad niemals fertig? Um das einstige Wasser-Idyll zu sanieren und wiederzubeleben, startete das Rathaus eine Spendenkampagne. Doch die läuft äußerst schleppend - jetzt gibt es prominente Unterstützung.
Um Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt zu erhalten, muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von einer Million Euro bereithalten. Das gehe nur mit Spenden, hieß es von der Verwaltung, die im vergangenen Mai eine Kampagne startete.
Doch bislang kamen "nur" knapp 23.400 Euro zusammen.
Hilfe kommt jetzt von den Dresdner Musikfestspielen.
Intendant und Cellist Jan Vogler (61) spielt mit dem US-amerikanischen Geiger Kevin Zhu (25) im Kronensaal von Schloss Albrechtsberg ein Benefizkonzert.
Auf dem Programm stehen vier Kanons von Johann Sebastian Bach (1685-1750) aus "Die Kunst der Fuge". Der Erlös kommt der Bad-Sanierung zugute.
Tickets für den Konzertabend am 2. April (19 Uhr) kosten 47/40 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild