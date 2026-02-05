Römisches Bad bekommt prominente Unterstützung

Um das Römische Bad zu sanieren und wiederzubeleben, startete das Rathaus eine Spendenkampagne. Doch die läuft äußerst schleppend - jetzt gibt es Unterstützung.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Wird das Römische Bad niemals fertig? Um das einstige Wasser-Idyll zu sanieren und wiederzubeleben, startete das Rathaus eine Spendenkampagne. Doch die läuft äußerst schleppend - jetzt gibt es prominente Unterstützung.

Cellist Jan Vogler (61) lädt zum Benefizkonzert ein.
Cellist Jan Vogler (61) lädt zum Benefizkonzert ein.  © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Um Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt zu erhalten, muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von einer Million Euro bereithalten. Das gehe nur mit Spenden, hieß es von der Verwaltung, die im vergangenen Mai eine Kampagne startete.

Doch bislang kamen "nur" knapp 23.400 Euro zusammen.

Hilfe kommt jetzt von den Dresdner Musikfestspielen.

Dresden: Dieses Wochenende: Moritzburg zeigt seine Elite-Hengste
Dresden Lokal Dieses Wochenende: Moritzburg zeigt seine Elite-Hengste

Intendant und Cellist Jan Vogler (61) spielt mit dem US-amerikanischen Geiger Kevin Zhu (25) im Kronensaal von Schloss Albrechtsberg ein Benefizkonzert.

Ob das Römische Bad jemals fertig wird?
Ob das Römische Bad jemals fertig wird?  © Eric Münch

Auf dem Programm stehen vier Kanons von Johann Sebastian Bach (1685-1750) aus "Die Kunst der Fuge". Der Erlös kommt der Bad-Sanierung zugute.

Tickets für den Konzertabend am 2. April (19 Uhr) kosten 47/40 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mehr zum Thema Dresden Lokal: