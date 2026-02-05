Römisches Bad bekommt prominente Unterstützung

Dresden - Wird das Römische Bad niemals fertig? Um das einstige Wasser-Idyll zu sanieren und wiederzubeleben, startete das Rathaus eine Spendenkampagne. Doch die läuft äußerst schleppend - jetzt gibt es prominente Unterstützung.

Cellist Jan Vogler (61) lädt zum Benefizkonzert ein. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Um Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt zu erhalten, muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von einer Million Euro bereithalten. Das gehe nur mit Spenden, hieß es von der Verwaltung, die im vergangenen Mai eine Kampagne startete.

Doch bislang kamen "nur" knapp 23.400 Euro zusammen.

Hilfe kommt jetzt von den Dresdner Musikfestspielen.

Intendant und Cellist Jan Vogler (61) spielt mit dem US-amerikanischen Geiger Kevin Zhu (25) im Kronensaal von Schloss Albrechtsberg ein Benefizkonzert.