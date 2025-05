Dresden: Neue Stolpersteine helfen beim Erinnern

Dresden - Jeder ist schon mal über einen gestolpert: Insgesamt 296 Stolpersteine sind in Dresdens Gehwegen eingepflastert. Seit 2009 engagiert sich der Verein "Stolpersteine für Dresden e. V." für die Verlegung von Steinen an den letzten frei gewählten Wohnorten von Menschen, die Opfer des NS-Regimes wurden.

"Schreiber hat lange Zeit in der Freiberger Straße 43 gelebt und als Bankangestellte gearbeitet. Über sie findet man nur sehr wenig", erzählt Historikerin Birgit Sack.

Am Dienstag wurden vier Stolpersteine entlang der Freiberger Straße gelegt. Einer von ihnen – der für Margarete Schreiber (†46) – wurde wiederverlegt, nachdem er im vergangenen Jahr geklaut wurde.

"Die Stolpersteine spielen für eine lebendige Erinnerungskultur in der Landeshauptstadt eine herausragende Rolle und erinnern an die Opfer der NS-Diktatur, an individuelle Schicksale von Ausgrenzung, Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung", betonte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47).