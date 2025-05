30.05.2025 05:49 Ostra-Trainingsareal wird "aufgehantelt"

Was jetzt noch Baustelle ist, soll in rund einem Monat das Sportareal im Ostragehege durch eine Vielzahl an Trainingsgeräten erweitern.

Von Jakob Anders

Dresden - Spitze! Das Dresdner Ostragehege ist nicht nur Kunstliebhabern und Musikfans ein Begriff. Die öffentliche Trainingsanlage ist bei Sportlern sehr beliebt. © Petra Hornig Es gilt unter Sportlern zu Recht als die beste öffentliche Trainingsanlage der Landeshauptstadt, bietet Läufern, Ball- sowie Kraftsportlern beste Trainingsmöglichkeiten. Der am Rudolf-Harbig-Weg gelegene Calisthethics-Park gleicht dabei gerade einer Baustelle, denn der alte Trimm-Dich-Parcours direkt daneben wurde abgebaut, der Boden aufgerissen. "Entsprechende Auflagen fordern eine schnelle Demontage der Einbauten, um im Hochwasserfall reagieren zu können", erklärt Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) die Baumaßnahme. "Der alte Trimm-Dich-Pfad erfüllte diese Auflage nicht", so Donhauser.

Was jetzt noch Baustelle ist, soll in rund einem Monat das Sportareal im Ostragehege durch eine Vielzahl an Trainingsgeräten erweitern. © Petra Hornig Der Wiederaufbau ist mit wesentlichen Verbesserungen verbunden, unter anderem Bein- und Brustpresse, Ski- und Hüfttrainer, Rückentrainer. Ein Schwebeband und magnetische Gewichte sollen ab Ende Juni fertig sein. Kosten: rund 210.000 Euro.

