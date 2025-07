Großer Ausverkauf! Verpackungsfreier Laden packt's nicht mehr

Inhaberin Berit Heller (56) mit ihrem Maskottchen "Hope" (zu Deutsch Hoffnung). Doch so richtig viel Hoffnung hat sie nicht mehr. © Christian Juppe

"Man hätte noch so viel machen können, es steckt so viel Potenzial hier - sogar ein 200-Quadratmeter-Keller gehört dazu", sagt Inhaberin Berit Heller (56). Aber sie ist allein. "Ich merke, wie meine Kraft schwindet."

2015 eröffnete sie den Laden in der Neustadt, nachdem sie ihren Job in der Elektronikbranche an den Nagel gehängt hatte. "Ich war damals die Vierte in ganz Deutschland mit so einem Konzept."

Doch nach rund zehn Jahren geht es nun zu Ende - auch weil das Thema Nachhaltigkeit gesellschaftlich unter Druck geraten ist.

"Lieferdienste nehmen zu, Kneipen sind voll und einkaufen im Discounter um die Ecke ist bequem. Aber für bewussten Konsum fehlt vielen die Energie. Die Politik vergisst das Thema auch immer mehr", sagt sie.