Sitzbänke, Bäume und mehr Licht: Dresden will den Wiener Platz auf Vordermann bringen

Dresden - Südpark, Kiessee, Pferderennbahn: In Vorbereitung auf die Bundesgartenschau 2033 möchte die Verwaltung verschiedene Areale im Stadtgebiet aufwerten. Mit der geplanten Neugestaltung des Wiener Platzes deutet sich auch im Zentrum ein Entwicklungsschub an.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) treibt die BUGA-Vorbereitungen auch im Zentrum voran. © Petra Hornig

Mehr als 2,2 Millionen Besucher strömten für die BUGA 2023 nach Mannheim (Baden-Württemberg), darunter OB Dirk Hilbert (54, FDP) gemeinsam mit 16 Stadträten.

Zwar reiste die Gruppe damals mit dem Bus an, doch mit Blick auf die Schau in acht Jahren möchte die Verwaltungsspitze nun der Tristesse am Hauptbahnhof ein Ende setzen.

Der Wiener Platz ist kein Aushängeschild für die Elbmetropole: Kaugummis und Zigarettenstummel säumen den Fußgängerbereich. Immer wieder kommt es dort zu Raubüberfällen, gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandel.

In einer aktuellen Vorlage legt das Rathaus deshalb offen, den Bereich "kriminalpräventiv, barrierefrei und klimaangepasst" umgestalten zu wollen.

Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) hat dafür konkrete Vorschläge erarbeiten lassen, will den Platz in zwei Teilabschnitten mit Naturstein (Granit statt Asphaltdecke), sieben großkronigen Bäumen und funktionierenden Springbrunnen ausstatten (Visualisierung).