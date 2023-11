23.11.2023 19:41 3.361 Dresden: Polizei macht Jagd auf dunkle Radfahrer!

In Dresden kontrollierte die Polizei am heutigen Donnerstag vor allem Radfahrer. Sie fallen in der dunklen Jahreszeit oft nicht richtig auf.

Von Chris Pechmann

Dresden - Stadt und Polizei blicken auf steigende Unfallzahlen im Radverkehr, Experten sind besorgt. Im vergangenen Jahr wurden immerhin 1519 Unfälle mit Radfahrern innerhalb Dresdens gemeldet - 18,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit kontrollierten Beamte deshalb am heutigen Donnerstag nach Sonnenuntergang erneut, wie gut gerade die Schwächsten der Verkehrsteilnehmer zu sehen sind. Thomas Kiraly (48) und seine Kollegen achteten besonders auf schwer sichtbare Radfahrer. © Holm Helis Sechs Radlern ging jedoch erst bei der Überprüfung ihres Gefährts auf der Marienbrücke ein Licht auf. "Es ist eine Endlosarbeit", stöhnte Hauptkommissar Thomas Kiraly (48) während der knapp zweistündigen Aktion. Immer wieder fielen den Einsatzkräften Radfahrer ohne Beleuchtung auf, laut Kiraly das häufigste Vergehen bei derartigen Kontrollen. Das ist nicht nur eine Gefahr für das eigene Leben, sondern den schwer sichtbaren Bikern drohen auch noch 20 Euro Bußgeld. Dresden Lokal Sperrung am Bahnhof Neustadt: Darauf müsst Ihr Euch einstellen Für dunkle Zeiten hatten die Beamte dann auch Tipps auf Lager, die einleuchten. Neben eingeschaltetem Licht sollten Radler ihre Fahrweise anpassen, auf saubere sowie blendfreie Scheinwerfer achten und möglichst helle oder gar reflektierende Kleidung tragen. So viele Verstöße wurden an der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße festgestellt Polizisten kontrollierten insgesamt 19 Radfahrer und zwölf Autofahrer auf der Marienbrücke. © Holm Helis Einem Autofahrer fiel es schwer, sein Handy während der Fahrt beiseite zu legen. © Holm Helis Ein Aufklärungsvideo der Stadt, das ab Freitag für fünf Tage in 210 Bussen und Bahnen der DVB zu sehen ist, soll das Problem zudem ins Bewusstsein rücken. Doch auch "Beleuchtete" und Autofahrer konnten in Höhe der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße den wachsamen Blicken der Polizei nicht entkommen. Sechs Biker benutzen den Radweg nicht und sieben Personen waren entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Vier Autofahrer fuhren über die rote Ampel, sieben nutzten ein Handy und ein Wagen hatte technische Mängel. Die meisten Radler zeigten sich im Gespräch mit der Polizei einsichtig. © Holm Helis Kiraly und seine Kollegen bleiben dran.

