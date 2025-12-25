Prohlis hat jetzt eine Tafel mit Köpfchen
Dresden - Neben Fahrradbarometern werden in Dresden auch hochintelligente Verkehrstafeln aufgestellt: Eine steht jetzt an der Dohnaer Straße in Prohlis. Sie informiert über die aktuelle Verkehrslage sowie die Reisezeiten in die Innenstadt.
Die neue Tafel zeigt deutlich mehr als das Vorgängermodell: Vorbeifahrende Fahrzeuge erhalten Hinweise zu Staus, Unfällen, Baustellen oder Veranstaltungen.
Zusätzlich werden freie Stellplätze des nahegelegenen P+R-Parkplatzes sowie Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs angezeigt.
"So sollen mehr Menschen motiviert werden, ihr Auto stehenzulassen und auf Bus und Bahn umzusteigen", schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.
Teuer ist das neue Gerät allerdings auch: Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 98.300 Euro. Davon wurden 65 Prozent durch das Bundesverkehrsministerium gefördert.
Knapp ein Drittel der Summe (34.400 Euro) stammt aus Eigenmitteln der Stadt. Verantwortlich für die Umsetzung war das Straßen- und Tiefbauamt aus dem Geschäftsbereich von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).
Künftig auch ein Ampelassistent
Im Rahmen eines Förderprojekts hat die Stadt entlang der Dohnaer Straße zudem neue Technik installiert, die den Verkehr in Echtzeit erfasst und mit den Ampeln vernetzt.
Sensoren und Funkmodule sorgen dafür, dass Reisezeiten präziser angezeigt und Störungen schneller erkannt werden.
Künftig soll ein Ampelassistent Autofahrern anzeigen, wann die nächste Grünphase beginnt oder ob sie langsamer fahren sollten.
Das soll den Verkehr flüssiger machen, Wartezeiten verkürzen und Abgase reduzieren, so die Stadtverwaltung.
Titelfoto: Thomas Türpe