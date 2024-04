19.04.2024 16:45 1.931 Nach 30 Jahren Baustelle: Richtfest für den Neubau "Doppelriegel" am TZD

Die Freude ist groß! Am gestrigen Donnerstag wurde am TechnologieZentrumDresden (TZD) an der Gostritzer Straße Richtfest gefeiert!

Von Jakob Anders

Dresden - Die Freude ist groß! Am gestrigen Donnerstag wurde am TechnologieZentrumDresden(TZD) an der Gostritzer Straße Richtfest gefeiert! Am TechnologieZentrumDresden (TZD) wurde Richtfest gefeiert. © Norbert Neumann Damit ist ein Masterplan im Dresdner Süden beendet, der in den 1990er-Jahren gefasst worden ist. Wachstum braucht Platz und mit den jüngst fertiggestellten Doppelriegeln verfügt das TZD nun über 19.000 Quadratmeter Forschungs-Fläche: "Es gibt bereits Mietverträge. Aber wir haben immer noch Platz für weitere Start-ups", berichtet Standortleiter Torsten Fahrig (48). So sollen etwa Unternehmen einziehen, die sich mit Software-, Wärme- oder Sensortechnik beschäftigen. Die neuen mittels eines Querbaus verbundenen Doppelriegel schließen das 30-jährige Bauprojekt ab. © Norbert Neumann Geschäftsführer Torsten Fahrig (48) hat bereits Mietverträge für die neuen Räumlichkeiten vorliegen. © Norbert Neumann Bis November dieses Jahres soll der Innenausbau abgeschlossen sein und die ersten neuen Forscherteams einziehen.

Titelfoto: Norbert Neumann