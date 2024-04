Zoff um Dresdens schlimmste Straße: Wann wird endlich gebaut?

Die Gostritzer Straße gleicht einem Flickenteppich, ist Dresdens schlimmste Stolperpiste im Süden. © Norbert Neumann

Die Gostritzer Straße geht von der Teplitzer Straße ab, verbindet Mockritz und Leubnitz-Neuostra mit Strehlen. Wichtig ist die Achse auch für mehrere Schulen und das beliebte Mockritzer Bad. Doch die Sanierung lässt weiter auf sich warten, obwohl die Gelder (insgesamt über sechs Millionen Euro) längst eingeplant sind.

"In der Zwischenzeit bröckelt die Straße immer weiter, Flickversuche finden in immer kürzeren Abständen statt. Die Gehwege sind in einem derart schlechten Zustand, dass sie für gesunde Menschen schon kaum noch gefahrlos nutzbar sind", kritisiert CDU-Stadtrat Mario Schmidt (48).

Vielen Anwohnern fehle inzwischen jegliches Verständnis für die immer wieder neuen Verzögerungen.