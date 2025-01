Parkgebühren am Uniklinikum sorgen für Frust, aber auch für etwas anderes

Das Rathaus will die Bewohnerparkgebiete in der Stadt weiter ausbauen. Wer sein Auto dort abstellt, muss für einen Parkschein zahlen - es sei denn ...

Von Hermann Tydecks

Dresden - Das Rathaus will die Bewohnerparkgebiete in der Stadt weiter ausbauen. Wer sein Auto dort abstellt, muss für einen Parkschein zahlen - es sei denn, er hat einen gebührenpflichtigen Bewohnerparkausweis beantragt. Die jüngste Zone wurde rund ums Uniklinikum eingeführt. Seitdem gibt es dort erstmals seit Jahrzehnten wieder etliche freie Parkplätze. Doch was den einen nützt, schadet den anderen ...

Gut für Anwohner, schlecht für auswärtige Mitarbeiter: So leer waren die Straßen (hier Goetheallee) an Werktagen rund ums Uniklinikum seit Jahrzehnten nicht. © Norbert Neumann Wer sein Auto rund um das Uniklinikum in der Johannstadt bzw. in Striesen parkt, muss seit Mitte November werktags 1,20 Euro pro Stunde in die Parkautomaten werfen. Dresdens 22. Bewohnerparkgebiet zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Händelallee, Blasewitzer Straße und Fetscherstraße bringt der Stadt neues Geld, soll die Parksituation für Anwohner verbessern. Die können für 30 Euro pro Jahr einen Parkausweis beantragen. Und tatsächlich - seit Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung bleiben dort jede Menge Parkplätze frei, was es da seit Jahrzehnten so nicht mehr gab. Dresden Lokal "Ein Skandal": Warum Zoff im Dresdner Rundkino herrschen soll "Für uns ist das super", sagt eine Anwohnerin der Schubertstraße. "Wir haben mehr Platz, auch der Verkehr hat abgenommen." Um die Ecke parkt Claudia Quittel (42) aus Weixdorf, die mit ihrem Kind das Klinikum besucht.

Rathaus plant bereits weitere Erhöhung

Für Besucher des Uniklinikums wie Claudia Quittel (42) aus Weixdorf sind die kostenpflichtigen Parkplätze in Krankenhausnähe ein Vorteil. © Norbert Neumann

So voll und zugeparkt sah etwa die Schubertstraße vor Einführung des Bewohnerparkgebietes und der Ticketautomaten aus. © Foto Koch

Parken soll teurer werden: Aktuell kostet es dort Montag bis Sonnabend (8 bis 19 Uhr) noch 1,20 Euro pro Stunde oder fünf Euro pro Tag. © Norbert Neumann

Am Dresdner Uniklinikum arbeiten über 7000 Beschäftigte. Viele kommen mit dem Auto, was sie jetzt vor Probleme stellt. © Norbert Neumann