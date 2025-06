Merkel beweist bei Dresden-Besuch Humor: "Dachte erst, hier geht's um Scheuermittel"

Dresden - Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) zu Besuch in Dresden! "Ich konnte gar nicht fassen, dass ich ins Hygienemuseum eingeladen wurde. Ich dachte erst, hier geht's mehr um Scheuermittel", sagte Merkel zum Auftakt der Veranstaltung . Und der ausverkaufte Saal bekam einen Vorgeschmack für ihren andauernden nordischen Humor.

Alles in Kürze

Angela Merkel (70) sorgte bei ihrem Dresden-Besuch für einige Lacher. © Sebastian Kahnert/dpa

Auf 736 Seiten blickt Merkel in ihrem Buch auf ihre zwei Leben zurück, vor und nach der Wahl zur Kanzlerin. "700 Seiten sind vielleicht etwas abschreckend", schmunzelte Merkel. Aber der Leser könne sich entscheiden, ob er lieber Finanzkrise oder Fußballweltmeisterschaft lesen wolle.

So sei das Buch "durchaus etwas zum Schmunzeln". Doch neben dem, was Interessierte eh im Buch nachlesen können, erfuhren die gut 500 Zuschauer so einiges über ihre Kanzlerin außer Dienst.

So beschrieb sie sich als "rustikales Kind", das gern mit den Hühnern zusammen Wasser trank. Merkel rauchte eine Schachtel Filterzigaretten der Marke Club am Tag, bis sie wegen zu vieler Erkältungen damit aufhörte.