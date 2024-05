Vor Pfingsten startet endlich die Dresdner Freibad-Saison

Mit einer erfrischenden Dusche wird die Freiluft-Saison im Arnhold-Bad eröffnet. © DPA/Robert Michael

Am Donnerstag starten die ersten fünf Dresdner Freibäder in die Open-Air-Saison. Georg-Arnhold-Bad, Kombibad Prohlis sowie Strandbad Wostra eröffnen das Badevergnügen gemeinsam mit den Badestellen Weixdorf und Weißig.

Die restlichen Freibäder - Naturbad Mockritz, Stauseebad Cossebaude, Freibad Wostra, Waldbad Langebrück, Freibad Cotta sowie Luftbad Dölzschen - folgen am 30. Mai. Die Saison endet je nach Bad am 6./8. oder 15. September und ist damit etwas länger als in den Vorjahren.