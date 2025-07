Fledermäuse in Dresden brauchen jetzt Hilfe

In Deutschland gibt es insgesamt 25 Fledermaus-Arten, 22 davon auch in Sachsen. Hier zu sehen ist die wohl berühmteste Art Sachsens: die kleine Hufeisennase. © Imago/Blickwinkel

Am Boden sind sie für Katzen ein gefundenes Fressen. "Fledermäuse sind die am meisten gefährdeten Säugetiere Europas", warnt der NABU Sachsen.



Deshalb bitten Fledermausschützer und die Stadt: "Die Tiere am besten bis zur Abholung mit einem Stofflappen aufnehmen und in einen Karton mit Deckel und nicht zu großen Luftlöchern setzen."

Falls man an die Stube herankommt, die Tiere vorsichtig in die Öffnung setzen oder der Mutter am Abend des Fundtages erhöht in einer mit Tuch gepolsterten Schüssel "anbieten".