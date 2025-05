Vor 20 Jahren heiratete der Festival-Gründer seine Carmen: Dresdens Dixie-König feiert seine große Liebe

Dresden - Beide haben die Liebe ihres Lebens gefunden: Dixieland-Festival-Gründer Joachim Schlese (85) und Artistin Carmen (49) sind seit 20 Jahren verheiratet - und so glücklich wie am ersten Tag. Am 6. Mai 2005 läuteten für sie die Hochzeitsglocken in der Kreuzkirche. Diese Woche wurde Porzellanhochzeit gefeiert.