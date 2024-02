Dresdens heißeste Brücken-Projekte: Hier investiert das Rathaus Millionen

Dresden - Neun Elbbrücken gibt es in Dresden (Niederwartha und Autobahn mitgezählt), hinzu kommen viele Überquerungen von Bahntrassen und Straßen. Damit die in einer wachsenden Stadt weiterhin ihren Zweck erfüllen können, nimmt das Rathaus in diesem Jahr 27,6 Millionen Euro in die Hand. Fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind die wichtigsten Projekte.