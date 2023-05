Dresdens Weiße Flotte ist wieder unterwegs: Musik und Spektakel auf der Elbe für Groß und Klein

Neun weiße Dampfschiffe starteten am heutigen Vormittag ihre Tour die Elbe hinauf. © Robert Michael/dpa

Mit lautem Getöse startete am heutigen Tag der Arbeit um 10 Uhr die Parade am Terrassenufer in Dresden. Vorbei an den drei Elbschlössern und dem Blauen Wunder fahren neun Dampfschiffe die Elbe hinauf.

Gegen 12 Uhr Mittags wendete die Weiße Flotte dann an der Elbinsel und fuhr zurück zu ihrem Ausgangspunkt, dort sollen die Dampfer laut Sachsentours gegen 13.30 Uhr ankommen.

Dabei ist das Elbufer von Schaulustigen gesäumt, welche von den Schiffen mit lauten Signalen gegrüßt werden.