Herbst im Haus des Buches: Darauf dürfen sich Leseratten freuen

Dresden - Gleich sechs Lesungen und eine Signierstunde stehen im November auf dem Programm des "Haus des Buches" am Külz-Ring in Dresden .

Das Haus des Buches lädt zum Leseherbst. © Steffen Füssel

Der Leseherbst startet am 7. November mit Katja Oskamp (54) und ihrem autobiografischen Roman "Die vorletzte Frau", in dem sie ihre Liebe zu einem älteren, erkrankten Mann beschreibt. Eintritt: 18/14/4 Euro.

Einen Tag später entführt Bestsellerautor Ewald Arenz (58) in seinem Buch "Zwei Leben" in ein süddeutsches Dorf der 1970er-Jahre. Eintritt: 10 Euro.

Aus "Der Sinn des Lebens" liest Manfred Lütz (70) am 13. November - dazu gibt's Büfett, Getränke & Musik - Eintritt: 39 Euro.

Eintrittsfrei laden am 15. November die Dresdner Radiomoderatoren Mirjam Köfer (51) und André Hardt (55) zum Bundesvorlesetag ein.

Am 19. November liest Dustin Thao aus "Ich warte auf dich, Haru", am 28. November bitten Julia Dippel (40) und Alexandra Flint (28) zur Romantasy-Lesung aus "A storm to kill a kiss" und "Silent secrets" - Eintritt: je 18/14/4 Euro.