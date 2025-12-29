Blitzeis in der historischen Altstadt: Dresdner landen auf dem Hosenboden
Dresden - Am späten Samstagabend verwandelte sich die historische Dresdner Altstadt in eine Blitzeisbahn.
Fußgänger hatten ihre liebe Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Auf Straßen und Plätzen herrschte binnen kurzer Zeit Mega-Glätte!
Fotos zeigen, wie Passanten vor der Semperoper über das Pflaster schlingern. Am besten ging es wohl beim Nebenmann oder der Nebenfrau unter dem Arm eingehakt oder Hand in Hand vorwärts.
Einige trauten sich derweil gar nicht mehr vom Fleck - sie hielten sich laut TAG24-Informationen an Straßenlaternen fest.
Für andere endete der Abend derweil auf dem Hosenboden. Autsch!
Deutscher Wetterdienst warnte vor gefährlichem Blitzeis
Überraschend kam die Glätte allerdings nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Samstagnachmittag vor Glatteisgefahr in Sachsen. Autofahrer und Fußgänger wurden zur Vorsicht aufgerufen.
TAG24 hat am Sonntagmorgen bei der Polizei nachgefragt und wollte wissen, ob Blitzeis auch in anderen Dresdner Stadtteilen für Rutschpartien oder Unfälle gesorgt hat. Vorkommnisse, die explizit auf die Wetterlage zurückzuführen seien, habe es aber nicht gegeben, so die Antwort.
Titelfoto: Montage: xcitepress/lucas friedenhain (2)