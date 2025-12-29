HIV, Tripper, Chlamydien: So viele Dresdner leiden unter Geschechtskrankheiten

Dresden - Über dieses Thema wurde an den wenigsten Weihnachtstafeln gesprochen: Geschlechtskrankheiten. Dabei grassieren HIV, Syphilis oder Chlamydien auch in Dresden - quer durch alle Schichten.

Solche Schnelltests können HIV-Infektionen erkennen. © Eric Münch

Insbesondere die Neuinfektionen mit Chlamydien stagnieren seit Jahren auf hohem Niveau: Jährlich stecken sich zwischen 800 und 1000 Dresdner an. Bei Tripper waren es zuletzt zwei- bis vierhundert, bei Syphilis rund 90 bis hundert Personen.

Vergleichsweise niedrig sind die Zahlen für Ansteckungen mit dem berüchtigten HI-Virus, das unbehandelt das Immunsystem zerstört und im Endstadium Aids mündet. Sie schwankten in den letzten Jahren zwischen einem und ein paar Dutzend Neuinfektionen.

"Das Thema Safer Sex wird leider immer noch totgeschwiegen", meint der Leiter der Aids-Hilfe Dresden Christian Willno (46).

Die Zahlen seien aber nicht alarmierend, obwohl es zuletzt einen leichten Anstieg etwa von HIV-Neuinfektionen gab und auch die Syphilis-Zahlen deutlich höher liegen als vor zwanzig Jahren (2005: 22 Fälle).