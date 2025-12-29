 779

HIV, Tripper, Chlamydien: So viele Dresdner leiden unter Geschechtskrankheiten

Über dieses Thema wurde an den wenigsten Weihnachtstafeln gesprochen: Geschlechtskrankheiten.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Über dieses Thema wurde an den wenigsten Weihnachtstafeln gesprochen: Geschlechtskrankheiten. Dabei grassieren HIV, Syphilis oder Chlamydien auch in Dresden - quer durch alle Schichten.

Solche Schnelltests können HIV-Infektionen erkennen.
Solche Schnelltests können HIV-Infektionen erkennen.  © Eric Münch

Insbesondere die Neuinfektionen mit Chlamydien stagnieren seit Jahren auf hohem Niveau: Jährlich stecken sich zwischen 800 und 1000 Dresdner an. Bei Tripper waren es zuletzt zwei- bis vierhundert, bei Syphilis rund 90 bis hundert Personen.

Vergleichsweise niedrig sind die Zahlen für Ansteckungen mit dem berüchtigten HI-Virus, das unbehandelt das Immunsystem zerstört und im Endstadium Aids mündet. Sie schwankten in den letzten Jahren zwischen einem und ein paar Dutzend Neuinfektionen.

"Das Thema Safer Sex wird leider immer noch totgeschwiegen", meint der Leiter der Aids-Hilfe Dresden Christian Willno (46).

Dresden: Blitzeis in der historischen Altstadt: Dresdner landen auf dem Hosenboden
Dresden Lokal Blitzeis in der historischen Altstadt: Dresdner landen auf dem Hosenboden

Die Zahlen seien aber nicht alarmierend, obwohl es zuletzt einen leichten Anstieg etwa von HIV-Neuinfektionen gab und auch die Syphilis-Zahlen deutlich höher liegen als vor zwanzig Jahren (2005: 22 Fälle).

Gegen eine HIV-Ansteckung können Risikogruppen auch "PrEP"-Medikamente nutzen. Bei korrekter Einnahme schützen sie zuverlässig.
Gegen eine HIV-Ansteckung können Risikogruppen auch "PrEP"-Medikamente nutzen. Bei korrekter Einnahme schützen sie zuverlässig.  © Eric Münch

Geschlechtskrankheiten in Dresden: Wer steckt sich eigentlich an?

Christian Willno (46) von der Aids-Hilfe Dresden warnt vor Alarmismus.
Christian Willno (46) von der Aids-Hilfe Dresden warnt vor Alarmismus.  © Eric Münch

"Das spricht eher dafür, dass sexuell aktive Dresdner zunehmend Verantwortung übernehmen und sich testen lassen", sagt Willno.

Wer steckt sich eigentlich an? Von HIV sind Willno zufolge weiterhin eher schwule Männer betroffen, sonst ist das Spektrum weit. "In unserer Beratungsstelle lassen sich vom Anlagenmechaniker bis zur Anwältin alle möglichen Personen testen."

Neben der Aids-Hilfe gibt es übrigens auch eine städtische Beratungsstelle, wo sich jeder testen lassen kann.

Dresden: Hochumstritten: Bekommt nun auch Dresden Windräder?
Dresden Lokal Hochumstritten: Bekommt nun auch Dresden Windräder?

"In dringenden Fällen macht das Amt alles möglich, die notwendigen Tests zeitnah durchzuführen", heißt es auf TAG24-Anfrage.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: