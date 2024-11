Dresdner Bäder wollen sparen: Wasser bald noch kälter?

Um Kosten zu sparen, könnte die Wassertemperatur in Dresdner Schwimmbecken bald wieder auf 26 Grad sinken. © picture alliance/dpa

Für viele Wasserratten ist der Vorschlag kein unbekannter: Wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Energiepreise drehten die Bäder ihre Heizungen für die Schwimmbecken schon einmal herunter.

Zwischen 2022 und 2023 um eine Einheit auf 26 Grad Celsius. Rund 240.000 Euro pro Jahr sollen nun mit der erneuten Abkühlung eingespart werden. Über die Idee beraten die TWD-Aufsichtsratsmitglieder im Dezember.

"Nur bei deutlicher Reduzierung der jährlichen Betriebskosten ist es möglich, künftig unser Angebot vollumfänglich aufrechtzuhalten", ordnete Bädersprecher Lars Kühl (49) ein.

Was nach einer minimalen Anpassung klingt, sorgte vor zwei Jahren für viele Beschwerden, insbesondere von Vereinen. Die könnten jetzt noch weiter in die Misere geraten. So steht unter anderem auch die jährliche Sportförderung der TWD an die Bädergesellschaft (2 Millionen Euro) zur Disposition.