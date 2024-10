12.10.2024 11:40 5.150 Warum leuchtet die Centrum Galerie heute Abend pink?

Die Dresdner Centrum Galerie erstrahlt am Freitagabend in Pink. Auf Facebook hat das Management des Einkaufszentrums verraten, was dahintersteckt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die Dresdner Centrum Galerie erstrahlt am heutigen Freitagabend in Pink. Doch was steckt dahinter? Die Centrum Galerie dürfte am Freitagabend durch ihre pinke Farbgebung zum Hingucker werden. (Archivbild) © Norbert Neumann Wie das Management des Einkaufszentrums auf Facebook erklärte, soll mit der Aktion auf den internationalen Welt-Mädchen-Tag aufmerksam gemacht werden. "Das Team der Fach- und Koordinierungsstelle für die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen gestaltet dazu ein buntes und vielfältiges Aktionsprogramm von 13 bis 18 Uhr bei uns auf der Eventfläche", heißt es. Ab 17.30 Uhr sei schließlich "die Pinkifizierung" geplant, um ein Zeichen "gegen geschlechterbezogene Diskriminierungen und für die weltweite Stärkung von Mädchen und jungen Frauen" zu setzen. Dabei ist Dresden nicht die einzige Stadt, die Farbe bekennt. Nach Angaben von "Plan International" werden über 50 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Denkmäler an mehr als 20 Standorten in Deutschland mit einer pinkfarbenen Illuminierung versehen. Dazu zählen beispielsweise das "Frauenmuseum Bonn", das "Planetarium Hamburg", das "Stadttheater Ingolstadt", die Baukräne am Marienhof in München, die Seebrücke Sellin auf Rügen und die Autotürme der Autostadt Wolfsburg.

Titelfoto: Norbert Neumann