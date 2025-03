Dresdner Kapellknaben bekommen Unterstützung aus den USA

Die für die Einspielung ausgewählten Stücke sind noch nie auf einem Musikträger erschienen. © Robert Michael/dpa

Die Concerto Vocale Foundation aus dem US-Bundesstaat Tennessee, die sich der Alten Musik und historischer Aufführungspraxis verpflichtet fühlt, finanziert die Einspielung mit einem fünfstelligen Betrag, wie der Knabenchor mitteilte.

Die Aufnahmen endeten am Montagabend in der Dresdner Kathedrale. Stiftungspräsident Peter Catalano zeigte sich begeistert: "Brillant. Es sind sehr große Stimmen, die den Raum wunderbar füllen. Und es gehört zum Besten, was man von Sängern eines Knabenchores weltweit hören kann", zitierten die Kapellknaben Catalano.

Für die Dresdner Kapellknaben ist es die erste Einspielung unter Leitung von Christian Bonath, der 2022 zum Domkapellmeister und Chorleiter berufen wurde.

Hasse, der von 1733 an 30 Jahre lang als Hofkapellmeister in Dresden wirkte, hatte "Litaniae Lauretanae", "Salve Regina" und "Sub tuum praesidium" 1762 im Wiener Exil komponiert, in das er während des Siebenjährigen Krieges geflüchtet war.