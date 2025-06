Mit VR-Brille! Bundespolizei nimmt Nachwuchs am Goldenen Reiter ins Visier

Dresden - Großer Polizeieinsatz am Goldenen Reiter am Wochenende! Aber nicht wegen krimineller Delikte - sondern um Schüler mithilfe von Virtual Reality für die Polizei-Ausbildung zu begeistern.

Dafür reist die Bundespolizei mit ihrer "X-Perience-Tour" aktuell durch ganz Deutschland, machte am Samstag Halt in Dresden .

Marcel Werner (41) und Santiago Torres (16) versuchten sich als virtuelle Polizisten. © Ove Landgraf

Bei Schüler Santiago Torres (16) aus Flöha (Berufswunsch: Bundespolizist) kam das gut an: "Am spannendsten fand ich den Einsatz der Grenzpolizei, das könnte wirklich etwas für mich sein. Außerdem habe ich mich als Polizist am Bahnhof und in der Luftsicherheit ausprobiert."

Fragen zum Jobeinstieg beantworteten Polizisten vor Ort.