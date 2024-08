Dresdner packen über ihr Gehalt aus: Verdient Tramfahrer Maik mehr als Drogistin Joelle?

Im TV-Beitrag spricht Mißler ganz offen über ihr Gehalt: "Als Drogistin verdient man bei 'dm' Vollzeit 3000 Euro brutto." Doch dabei muss es nicht bleiben: Ihr Traum ist die Filialleitung, wie sie im TAG24-Gespräch erzählt. "Dazu will ich noch in diesem Jahr einen Führungskräfte-Workshop starten", berichtet die 20-Jährige.

Wenige Meter weiter trifft der "stern TV"-Reporter auf Drogerie-Influencerin Joelle Mißler (20) . Sie arbeitet in der "dm"-Filiale am Postplatz und ist dort seit 1. August auch als Ausbilderin tätig, wie sie gegenüber TAG24 erzählt.

Das Geld steht für sie jedoch nicht an erster Stelle: "Am wichtigsten ist die Freude an der Arbeit und das ist hier absolut der Fall", so Mißler.