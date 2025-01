28.01.2025 17:55 1.813 Dresdner Putzi-Villen bald wieder schick? Mitte des Jahres soll die Sanierung starten

Was wird aus den drei Putzi-Villen an der Königsbrücker Straße in Dresden?

Von Hermann Tydecks

Dresden - Was wird aus den drei "Putzi-Villen" an der Königsbrücker Straße? Schon vor Jahren hatten Aktivisten tagelang die seit über zwei Jahrzehnten ungenutzten Gebäude besetzt, damit gegen den Leerstand protestiert. Seit fast einem Jahr gibt es für die Sanierung zwar eine Baugenehmigung - passiert ist aber so gut wie nichts. Diese drei Villen an der Königsbrücker Straße 12-16 verfallen seit Jahrzehnten. © Eric Münch Nachdem SEK-Kräfte 2020 die Hausbesetzung beendet hatten, kam Bewegung in die Leerstands-Problematik und Nutzung des großen Geländes, auf dem nicht nur die drei verfallenen Villen stehen, sondern "Dental-Kosmetik" (115 Beschäftigte) bis heute auch die DDR-Kultzahncreme "Putzi" herstellt. All das - Produktionsstätte sowie Gelände - gehört der Argenta-Unternehmungsgruppe mit Sitz in München. Ihnen erteilte die Stadt im Februar 2024 die Baugenehmigung für die Sanierung der drei Villen, die künftig für Büros genutzt werden sollen. Doch bis auf eine Sicherung des denkmalgeschützten Treppenhauses der Villa an der Königsbrücker Straße 12 (für mehr besteht kein Denkmalschutz) hat sich trotz einer sichtbaren Bautafel zum Sanierungs-Projekt nichts getan. Dresden Lokal 220 Millionen für die Dresdner Infrastruktur: Noch mehr Zustimmung für Hilberts Kredit-Idee Das geht aus einer Anfrage hervor, die der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (52, Grüne) an die Staatsregierung stellte. "Alle drei Gebäude erscheinen dringend sanierungsbedürftig", heißt es im Antwort-Schreiben. Die Schäden auch im Dach werden immer schlimmer. © Eric Münch Im Jahr 2020 hatten Aktivisten die ungenutzten Gebäude besetzt, protestierten gegen deren Leerstand. © Tino Plunert Trotz Bauschilds tut sich seit einem Jahr so gut wie nichts. © Eric Münch Der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (52, Grüne) fordert den Eigentümer auf, umgehend mit der Sanierung zu beginnen. © Thomas Türpe Eigentümer der Dresdner Putzi-Villen meldet sich zu Wort SEK-Kräfte beendeten die Besetzung nach einigen Tagen. © Tino Plunert "Der Eigentümer Argenta muss jetzt umgehend sein Sanierungsversprechen einlösen", fordert Löser. "Bereits von außen sind die erheblichen Mängel wie etwa kaputte Dächer oder Risse in der Fassade zu sehen." Löser fordert die Stadt auf, zügig eine Notsicherung zulasten des Eigentümers durchzuführen. Doch dafür bestehe "momentan kein Anlass", da das Treppenhaus bei den Sicherungsarbeiten auch mit allen Bestandteilen eingehaust worden war, so ein Rathaussprecher. Warum sich trotz Baugenehmigung bislang kaum etwas tut, begründet Argenta-Geschäftsführer Felix Lukasch (51) mit Verzögerungen im Abstimmungsprozess mit der Stadt wegen der geplanten Sanierung der Königsbrücker Straße. Dresden Lokal Radler kämpfen in Dresden für ihr Parkhaus am Neustädter Bahnhof Konkret gehe es um die Baustelleneinrichtung und Zufahrtsregelung für den Lieferverkehr, da die Dental-Fabrik auch künftig weiter am Standort produzieren werde. Man befinde sich aber im Endspurt, so Lukasch. "Mitte des Jahres soll die Sanierung starten".

Titelfoto: Eric Münch