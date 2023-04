Dresdner Uniklinik will Schnullerbaum ersetzen: Das erwartet Eltern und Kinder jetzt

Dresden - Der sogenannte "Schnullerbaum" im Uniklinikum ist bei Eltern beliebt: Kleinkinder können daran ihren geliebten Nuckel hängen, was den Trennungsschmerz lindert. Nun soll ein neuer Kasten den Baum ersetzen.

Der Schnullerbaum im Uniklinikum war schon 2010 beliebt. Nun hat er ausgedient. © PR

Schon Tausende Kinder nahmen am Schnullerbaum im Park hinter dem Kinder- und Frauenzentrum (Haus 21) Abschied.

Aber: "Das Anbinden an den Baum ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß", sagt Sprecherin Annechristin Bonß (40).

"Nicht nur, dass die Schnuller bei Wind und Wetter im Freien hingen und Plastikrückstände so in die Natur gelangt sind. Auch aus hygienischen Gründen ist das Einwerfen in einen abschließbaren Kasten sinnvoller."



Darum wurde jetzt ein bunter Schnullerkasten am nahen Spielplatz installiert. Über eine Drehklappe können Kinder den Einwurf öffnen.