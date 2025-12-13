Wirbel um Dresdner Kreuzchor: KI-Fälschung auf Spotify

Dresden - Aufregung um den Dresdner Kreuzchor: Ein angeblich neues Album, "Frohe Weihnacht", war am Donnerstag auf der Streaming-Plattform Spotify aufgetaucht, in Ausschnitten auch auf YouTube . Gekennzeichnet mit dem Hinweis "©2025 Dresdner Kreuzchor" schien die Aufnahme echt zu sein. War sie aber nicht, was vielen Usern schnell auffiel. Es war eine mittels KI erstellte Fälschung.

Am 18. Dezember bestreitet der Kreuzchor sein großes Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion. In echt und nicht als Fälschung. © Hendrik Schmidt/dpa

Die "Sächsische Zeitung" hatte zuerst berichtet. Chorsprecherin Felicitas Böhme sagte der "SZ": "Musikalisch hat das nichts mit dem Kreuzchor zu tun." Nicht einmal annähernd würde es nach den Kruzianern klingen.

Der Spuk war schnell vorbei. "Schon am Donnerstagabend waren die gefälschten Aufnahmen von allen digitalen Verbreitungskanälen offline genommen worden", so Böhme auf Nachfrage zu TAG24.

Die KI-Fälschung soll vom Unternehmen Zebralution GmbH hochgeladen worden sein. Eine Firma, die ironischerweise zur GEMA gehörte, die eigentlich Urheberrechte-Inhaber schützt.