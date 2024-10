DRK braucht frisches Blut: Erstspender erwartet besonderes Dankeschön

DRK-Sprecherin Susanne von Rabenau (56) präsentiert die bundesweite Kampagne. © Thomas Türpe

Der vielversprechende Auftakt fand am Mittwoch an der HTW in Dresden statt. Bereits zu Beginn waren 33 Erstspender angemeldet: "Die Babyboomer sind jetzt 60 Jahre alt und fallen innerhalb der nächsten zehn Jahre als sichere Spender weg. Wir brauchen auch in Zukunft frisches Blut", berichtet Susanne von Rabenau (56), Sprecherin des DRK.

Ihre Hoffnung ist, dass jemand, der einmal Blut spendet, das auch in Zukunft tun wird.

Einer der Erstspender ist Maurice Hauffe (26), vom Gedanken der Nachhaltigkeit überzeugt: "Ich arbeite hier an der Uni und finde super, dass mein Blut Leben retten kann und dann auch noch ein Baum für meine Spende gepflanzt wird."

Marie Sommer (23) spendet zum zweiten Mal: "Ich habe gehört, dass es wenig Blut gibt, und ich habe ja welches, das ich abgeben kann", argumentiert die Studentin sympathisch.

Die 20-jährige Amelie Hertzschuch hat sich einen Tag vor ihrem Geburtstag Zeit genommen: "Ich kann helfen und investiere nicht mal zehn Minuten", so die Studentin.