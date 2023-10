Dufte Idee! Räucherkerzen sollen für den Funkturm qualmen

Für den Wilsdruffer Funkturm: Sabine Gleis (34) verpackt die Sonderedition der KNOX-Räucherkerzen. Nur 1000 Päckchen gehen auf den Markt. © Holm Helis

Das Traditionsunternehmen KNOX (seit 1865) aus Mohorn-Grund (zwischen Wilsdruff und Freiberg) will die Macher unterstützen. Natürlich mit duftenden Räucherkerzen.

"Als der Verein auf uns zugekommen ist, habe ich sofort zugestimmt", berichtet KNOX-Chef Dennis Koch-Baier (48). "Der Funkturm war ein Wahrzeichen und wir als Traditionsunternehmen sehen uns in der Verantwortung."



Die Firma hat sich dabei etwas Besonderes einfallen lassen: Die 24 Räucherkerzen pro Packung bestehen in Anlehnung an den rot-weiß gestreiften Funkturm aus einer hellen (Vanille) und einer dunklen Farbe (Sandel).

1000 Päckchen Räucherkerzen (je 3 Euro) werden ab November verkauft. Von jedem verkauften Päckchen geht ein Euro an den Förderverein.

"Wir verkaufen in ausgewählten Läden in Wilsdruff und der Umgebung. Außerdem wird es einen Stand auf dem Lichterfest in Wilsdruff geben", frohlockt Vereins-Chefin Sabine Neumann (42) erfreut.