Blitz-Einzug am Hauptbahnhof: Neuer Store eröffnet

Dresden - Das Areal hinter dem Dresdner Hauptbahnhof ist um ein Geschäft reicher. Im Erdgeschoss des City-Centers am Friedrich-List-Platz befindet sich seit Montag ein E-Scooter-Reparatur-Store. Für die Inhaber war es ein Blitz-Einzug.

Gegenüber vom Hauptbahnhof hat die Berliner Firma "3P-Scooters" ein Geschäft eröffnet. Noch ist die Fläche unscheinbar – das soll sich jedoch bald ändern. © TAG24

Am vergangenen Wochenende war die Ladenfläche nämlich noch gar nicht eingerichtet. "Das passierte erst am Montag, als wir dann auch eröffnet haben", erklärte Hakan Parlak (44) von 3P-Scooters gegenüber TAG24.

Der Geschäftsführer betreibt mit seinen zwei Brüdern bereits zwei Standorte in Berlin. Ihm zufolge würden dort auch große Unternehmen wie Porsche und Audi zur Kundschaft zählen. Nun werde expandiert – auch, weil es kaum Konkurrenz gebe.

"Man sucht vergeblich nach Reparaturdiensten für E-Scooter. Und wenn man etwas findet, wartet man ewig", sagt Mitarbeiter Tim Woldenberg (40), zuständig für die Dresdner Filiale. Mit ihren Anliegen könnten Kunden einfach ohne Termin vorbeikommen. "Wir sind eine typoffene Werkstatt. Im Idealfall ist die Reparatur innerhalb einer Stunde abgeschlossen", so der Hobby-Schrauber.

Wichtig sei bei der Standortwahl die gute Erreichbarkeit gewesen. "Hier am Hauptbahnhof ist es mit Bus und Bahn ideal", sagt Woldenberg. In den kommenden Tagen und Wochen werde der Laden noch das schwarz-rot-weiße Design von "3P-Scooters" erhalten.