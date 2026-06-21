Blitz-Einzug am Hauptbahnhof: Neuer Store eröffnet
Dresden - Das Areal hinter dem Dresdner Hauptbahnhof ist um ein Geschäft reicher. Im Erdgeschoss des City-Centers am Friedrich-List-Platz befindet sich seit Montag ein E-Scooter-Reparatur-Store. Für die Inhaber war es ein Blitz-Einzug.
Am vergangenen Wochenende war die Ladenfläche nämlich noch gar nicht eingerichtet. "Das passierte erst am Montag, als wir dann auch eröffnet haben", erklärte Hakan Parlak (44) von 3P-Scooters gegenüber TAG24.
Der Geschäftsführer betreibt mit seinen zwei Brüdern bereits zwei Standorte in Berlin. Ihm zufolge würden dort auch große Unternehmen wie Porsche und Audi zur Kundschaft zählen. Nun werde expandiert – auch, weil es kaum Konkurrenz gebe.
"Man sucht vergeblich nach Reparaturdiensten für E-Scooter. Und wenn man etwas findet, wartet man ewig", sagt Mitarbeiter Tim Woldenberg (40), zuständig für die Dresdner Filiale. Mit ihren Anliegen könnten Kunden einfach ohne Termin vorbeikommen. "Wir sind eine typoffene Werkstatt. Im Idealfall ist die Reparatur innerhalb einer Stunde abgeschlossen", so der Hobby-Schrauber.
Wichtig sei bei der Standortwahl die gute Erreichbarkeit gewesen. "Hier am Hauptbahnhof ist es mit Bus und Bahn ideal", sagt Woldenberg. In den kommenden Tagen und Wochen werde der Laden noch das schwarz-rot-weiße Design von "3P-Scooters" erhalten.
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Künftig sei auch das Verkaufssortiment samt Zubehör vor Ort zu finden. Geöffnet habe der Store immer montags bis freitags zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.
Titelfoto: Montage: TAG24 (2)