Ehrung für die starken Männer: Loschwitzer Treidelpfad bekommt neue Schilder

Dresden - Wegen mangelnder Pflege verkam der historische Treidelpfad zwischen Loschwitz und Pillnitz in den vergangenen Jahren.

Gemeinsam mit dem Blasewitzer Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth (51) wurde die erste Infotafel für den Treidelpfad in Loschwitz eingeweiht.

Seit Mitte 2023 setzt sich das Männernetzwerk Dresden für die Instandsetzung ein. Am gestrigen Donnerstag wurden neue Schilder angebracht.

"Damit wird an die Leistung der Männer erinnert, die früher die Schiffe unter widrigsten Bedingungen an Leinen stromaufwärts gezogen haben", so Claus Barthel (72), Anwohner aus Niederpoyritz.