Nur zwei Packungen pro Kunde! Erster Eier-Engpass im Supermarkt

Dresden - Eier, wir brauchen Eier! Auch dieser Tage könnten Kunden das im Discounter "Netto mit dem Hund" durch die Gänge rufen. Denn wer hier beherzt ins Regal greifen will, hat Pech: Mehr als zwei Eierpappen sind ab jetzt tabu. Sind unsere Sonntagseier in Gefahr?

Das Kauf-Limit von zwei Eierpappen gilt gerade in allen "Netto mit dem Hund"-Märkten. © imago/Joko

In allen Netto-Filialen gilt ein Kauflimit von maximal zwei Eierkartons pro Einkauf.

"Wir haben uns für eine Umverteilung auf unsere weiteren Regionen entschieden, damit unsere Kunden weiterhin Eier in unseren Märkten kaufen können", erklärt Netto-Sprecherin Friederike Ossenschmidt.

Grund seien "Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen. Davon sind auch zwei unserer regional bezogenen Eierartikel betroffen, die wir vorübergehend nur eingeschränkt beziehen können", so die Netto-Sprecherin.

Wo die Bestände liegen, konnte sie allerdings nicht verraten. Dafür soll sich die Situation schon ab kommender Woche im "Hunde-Netto" beruhigen. Ein "nationaler Eiernotstand" sei derzeit nicht zu verzeichnen.

"Regionale Ausfälle durch Newcastle Disease dürften zu den beobachteten Engpässen geführt haben", erklärt Marktanalystin Margit Beck von Marktinfo Eier und Geflügel.

Dabei handelt es sich um eine sogenannte "atypische Geflügelpest", die unter Hühnern hochansteckend ist.