Opera-Chefs tischen jetzt auch im Zwinger-Café auf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Wochen wird das Zwinger-Café von Ex-Sternekoch Benjamin Biedlingmaier und Barchef Stephan Herz bewirtschaftet, die zusammen auch das "Opera" betreiben.

Von Katrin Koch

Dresden - Zwischen Nymphenbad und Zwingerhof - fürstlicher als im Café "The Pavilion" kann man Eierschecke und Kaffee kaum genießen. Seit sechs Wochen wird das Zwinger-Café von Ex-Sternekoch Benjamin Biedlingmaier (40) und Barchef Stephan Herz (53) bewirtschaftet, die zusammen auch das "Opera" in der Schinkelwache betreiben.

Stephan Herz (53, l.) und Benjamin Biedlingmaier (40) bewirtschaften das Café "The Pavilion" im Zwinger.
Stephan Herz (53, l.) und Benjamin Biedlingmaier (40) bewirtschaften das Café "The Pavilion" im Zwinger.  © Norbert Neumann

"Wir tasten uns langsam heran, was wir anbieten können", sagt das Gastro-Duo und meint damit sowohl Kulinarik (Kuchen 6 Euro, Cappuccino 4,50 Euro) als auch Events.

Mit großen Kübelpflanzen, Bistrotischen und braun gepolsterten Bänken wurde das Café neu eingerichtet - für 40 Gäste. Auf der barocken Terrasse mit Blick in den Zwingerhof finden weitere 60 Gäste Platz. Vorerst in der Sonne.

"Aber am Thema Sonnenschirm sind wir mit dem Hausherrn und dem Denkmalschutz in Gespräch", so Biedlingmaier.

Dresden: Gegen Lärm und Abgase: Dresden bekommt Waldinsel mitten in der City
Dresden Lokal Gegen Lärm und Abgase: Dresden bekommt Waldinsel mitten in der City

Vertrauensvoller Absprachen bedarf es auch, wenn "The Pavilion" außerhalb der Öffnungszeiten (Di.-So., 11-17 Uhr) für Veranstaltungen genutzt werden soll.

Schöner als auf dieser Terrasse, mitten im Barockensemble des Zwingers, kann ein Gast kaum sitzen.
Schöner als auf dieser Terrasse, mitten im Barockensemble des Zwingers, kann ein Gast kaum sitzen.  © Norbert Neumann
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Eierschecke und Eiscafé - das ist die Empfehlung von Julia Schulze (40).
Eierschecke und Eiscafé - das ist die Empfehlung von Julia Schulze (40).  © Norbert Neumann

"Die Location ist klein und fein, hat ein unglaubliches Potenzial", sagt Herz begeistert.

Selbstbedienung ist hier kein Makel, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit mit Charmefaktor - hinterm Tresen erfüllt Julia Schulze (40) die Wünsche der Gäste, auch im To-go-Becher.

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Lokal: