Opera-Chefs tischen jetzt auch im Zwinger-Café auf

Dresden - Zwischen Nymphenbad und Zwingerhof - fürstlicher als im Café "The Pavilion" kann man Eierschecke und Kaffee kaum genießen. Seit sechs Wochen wird das Zwinger-Café von Ex-Sternekoch Benjamin Biedlingmaier (40) und Barchef Stephan Herz (53) bewirtschaftet, die zusammen auch das "Opera" in der Schinkelwache betreiben.

Stephan Herz (53, l.) und Benjamin Biedlingmaier (40) bewirtschaften das Café "The Pavilion" im Zwinger. © Norbert Neumann

"Wir tasten uns langsam heran, was wir anbieten können", sagt das Gastro-Duo und meint damit sowohl Kulinarik (Kuchen 6 Euro, Cappuccino 4,50 Euro) als auch Events.

Mit großen Kübelpflanzen, Bistrotischen und braun gepolsterten Bänken wurde das Café neu eingerichtet - für 40 Gäste. Auf der barocken Terrasse mit Blick in den Zwingerhof finden weitere 60 Gäste Platz. Vorerst in der Sonne.

"Aber am Thema Sonnenschirm sind wir mit dem Hausherrn und dem Denkmalschutz in Gespräch", so Biedlingmaier.

Vertrauensvoller Absprachen bedarf es auch, wenn "The Pavilion" außerhalb der Öffnungszeiten (Di.-So., 11-17 Uhr) für Veranstaltungen genutzt werden soll.