Ein großes Herz für Kunst aus der Dose: Dresdnerin kümmert sich seit Jahrzehnten um Graffiti-Jugend

Dresden - Graffiti kennt jeder. Es gilt als Sammelbegriff für Schmierereien in Toiletten oder Vandalismus auf Hausfassaden. Der jahrzehntelangen Arbeit von Ellen Demnitz-Schmidt (63) ist es zu verdanken, dass Graffiti-Sprüher als Künstler wahrgenommen werden und in Dresden malen können, ohne kriminell zu werden.

Die gute Seele der Dresdner Hip-Hop-Szene: Ellen Demnitz-Schmidt (63), Geschäftsführerin des SPIKE-Vereins. © Thomas Türpe

1995 sah es in Dresden noch nicht so bunt aus. Die Jugendlichen in Strehlen verbrachten die Zeit auf der Straße, ohne einen gemeinsamen Ort, um sich (kreativ) auszuleben.

Ellen Demnitz-Schmidt war damals Geschichtslehrerin und traf eine Entscheidung fürs Leben: "Mitte der Neunziger gab es in ganz Dresden keine einzige Möglichkeit für Jugendliche legal zu sprühen. Wer mit Dosen malte, war gleichzeitig kriminell. Also habe ich als Lehrerin gekündigt und im Mai 1995 den Verein Altstrehlen e.V. gegründet."

Zur Zeit der Kündigung und der Vereinsgründung wusste die ehrenamtliche Sozialarbeiterin noch gar nicht, wie sie Geld verdienen sollte. Sie traf die Entscheidung dennoch, in der Absicht "die Jugendkultur Graffiti in ihren positiven Wirkungen und in ihren legalen Ambitionen zu unterstützen."

Der Plan sollte aufgehen.