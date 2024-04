Israel-Hasser und Hamas-Sympathisanten ziehen durch Dresden

Etliche Teilnehmer schwenkten am Dresdner Hauptbahnhof die palästinensische Flagge. © Eric Hofmann

Extra aus Berlin war Unterstützung für die Dresdner Demonstranten angereist, die sich vor dem Hauptbahnhof sammelten. Die erhoffte Großdemo wurde es trotzdem nicht. Schon zu Beginn fielen Redner und Teilnehmer mit roten Dreiecken auf der Kleidung auf. Die Terrororganisation Hamas nutzt diese in der Propaganda, um ihre Opfer zu markieren.



Trotzdem wiesen Redner jeden Verdacht des Antisemitismus von sich, stimmten dann trotzdem Sprechchöre zur Intifada an und nutzten Abwandlungen der Parole "From the river to the sea, Palestine will bei free".

Das Original gilt mittlerweile in Deutschland als Volksverhetzung.

Diesen Sachverhalt beklagte ein Redner während des Aufzuges, zitierte dabei auch die verbotene Form der Parole. Nun prüft die Polizei, ob er sich damit strafbar gemacht hat.

Ebenso prüfen die Behörden Pullover, die das Land Israel komplett in den Farben der palästinensischen Flagge zeigten.