Ein schöner Zug der Bahn: Hier gibt's jede Menge Jobs!

Dresden - Herantreten bitte, es macht Halt der Bewerberzug der Deutschen Bahn - Vorsicht an Gleis 5! Im Dresdner Hauptbahnhof war am Mittwoch viel Gewusel.

Interessierte konnten einen Blick in den Führerstand werfen, am Simulator selbst eine Lok steuern, Beratungs- und Bewerbungsgespräche führen.

Eva Hößler (21) will als Kundenbetreuerin bei der DB arbeiten. © Petra Hornig

Neue Lokführer sind bei der DB Mangelware. 20 Lokführer fehlten in Dresden, so Torsten Steyer (45) von der Dresdner S-Bahn. "Deswegen haben wir seit Mitte Oktober einen Teil unseres Angebots zurückgenommen", sagt er.

Zum Beispiel bei der S1: Hier fahren keine Takt-Verdichterzüge zur Rushhour. Auch die S2 und die S3 fahren weniger. Man wolle aber bald wieder zurück zum vollen Angebot.

Doch nicht nur Lokführer werden gesucht. Auch Kundenbetreuer. Eva Hößler (21) jobbte bislang in einem Süßwarenladen im Bahnhof. Doch das gefalle ihr nicht mehr. "Ich wollte die Gelegenheit nutzen und mich bewerben", sagt sie.

Bahnbegeistert ist auch Peter Wuschansky (45). Er ist "Trainfluencer" und beantwortet an der Bewerberbahn alle Fragen. Auf Social Media erzählt er Bahnfans alles über die Eisenbahn. "Bei mir kann man sehen, was man als Lokführer macht und dann fängt man vielleicht auch an dafür zu brennen, so wie ich."