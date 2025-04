Einsatz in Prohlis: Transporter brennt völlig aus

Die Feuerwehr löschte mit Schaum. © Roland Halkasch

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Einsatzkräfte nach Dresden-Prohlis gerufen. Auf einem Parkplatz an der Michaelisstraße, direkt am Kaufpark, stand gegen 3.20 Uhr ein Transporter in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte sofort aus, löschte den Renault Master mit reichlich Schaum. Doch da hatten die Flammen bereits auf ein weiteres Auto übergegriffen, einen Audi.

Der Transporter war nicht mehr zu retten - er brannte völlig aus. Auch der Audi wurde schwer beschädigt.