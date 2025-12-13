 1.311

Weihnachts-Circus in der Kritik: Tierschützer protestieren gegen Tiere in der Manege

Auch 2025 sorgt der Dresdner Weihnachtszirkus wieder für Diskussionen: Tierschützer hatten am Freitag zu einer Kundgebung gegen die Tierausbeutung aufgerufen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Auch 2025 sorgt der Dresdner Weihnachts-Circus (DWC) wieder für Diskussionen: Tierschützer haben am Freitag zu einer Kundgebung gegen die Ausbeutung von Tieren in der Manege aufgerufen.

Die Tierschützer versammelten sich vor dem Dresdner Weihnachtszirkus.
Die Tierschützer versammelten sich vor dem Dresdner Weihnachtszirkus.  © Ove Landgraf

Wie das Kollektiv Tierbefreiung mitteilte, stehen in diesem Jahr Löwen im Programm des Weihnachts-Circus - für die Tierschützer ein absolutes No-Go.

"Egal ob 'Wild-‘ oder 'Nutztiere' - Tiere gehören nicht in die Manege", hieß es im Aufruf der Aktivisten.

Unter dem Motto "Für einen tierausbeutungsfreien Zirkus" versammelten sie sich lautstark vor dem Eingang des DWC in der Washingtonstraße 2, um ein Zeichen gegen Tierausbeutung und Speziesismus zu setzen.

Zahlreiche Menschen protestierten gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus.
Zahlreiche Menschen protestierten gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus.  © Matthias Wehnert Photos

Die Kundgebung begann kurz vor 18 Uhr und lockte zahlreiche Teilnehmer an, die gemeinsam gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus protestierten.

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, blieb die Demonstration friedlich. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Kundgebung auf, die Teilnehmer gingen nach Hause.

