Weihnachts-Circus in der Kritik: Tierschützer protestieren gegen Tiere in der Manege

Dresden - Auch 2025 sorgt der Dresdner Weihnachts-Circus (DWC) wieder für Diskussionen: Tierschützer haben am Freitag zu einer Kundgebung gegen die Ausbeutung von Tieren in der Manege aufgerufen.

Die Tierschützer versammelten sich vor dem Dresdner Weihnachtszirkus. © Ove Landgraf

Wie das Kollektiv Tierbefreiung mitteilte, stehen in diesem Jahr Löwen im Programm des Weihnachts-Circus - für die Tierschützer ein absolutes No-Go.

"Egal ob 'Wild-‘ oder 'Nutztiere' - Tiere gehören nicht in die Manege", hieß es im Aufruf der Aktivisten.

Unter dem Motto "Für einen tierausbeutungsfreien Zirkus" versammelten sie sich lautstark vor dem Eingang des DWC in der Washingtonstraße 2, um ein Zeichen gegen Tierausbeutung und Speziesismus zu setzen.