Einzigartiges Projekt: In Dresdens Nachtcafés sind alle willkommen!

Dresden - Seit bald 30 Jahren öffnen Kirchengemeinden in der sächsischen Landeshauptstadt während der kalten Monate ihre Türen für Wohnungslose. In dieser Form ist das Angebot einzigartig.

Sieben Dresdner Kirchen beteiligen sich an dem Projekt, jeden Wochentag eine andere. Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Die 25 Übernachtungsplätze, die es in jedem Nachtcafé gibt, füllen sich dann meist schnell.

Die Gemeinde öffnet ihre Räume und bietet Wohnungslosen einen Übernachtungsplatz an, gegessen wird im Speisesaal gegenüber.

Gerd Grabowski gehört zum Koordinierungskreis der Nachtcafés. © Robert Michael/dpa

Seit 29 Jahren werden die Nachtcafés als Ergänzung zu den städtischen Obdachlosenunterkünften angeboten. Entwickelt wurde die Idee von Studierenden der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit.

Das erste Nachtcafé öffnete am 5. November 1995 in der Dreikönigskirche.

Es ist ein einzigartiges Konzept, wie Gerd Grabowski vom Koordinierungskreis erzählt. "Es gibt keine andere Stadt in Deutschland, in der sieben Kirchen ihre Gemeinderäume den Obdachlosen und Bedürftigen in dieser Zeit von November bis März zur Verfügung stellen."

Willkommen sind in den Nachtcafés alle. "Wir wollen keinen Ausweis sehen oder wissen, welcher Ethnie jemand angehört, ob er in der Kirche ist oder nicht." Wer am Eingang einen Euro bezahlt, darf reinkommen. Bei Problemen unterstütze die Polizei, im Gegenzug können die Beamten aufgegriffene Wohnungslose zu den Nachtcafés bringen, solange sie nicht zu alkoholisiert sind.

Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden.