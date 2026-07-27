Elaskon schmiert auch die Umland-Busse

Dresden - Was für den Trabi gut war, kann für Busse nicht schlecht sein: Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) setzt auf Unterbodenpflege von Elaskon.

Die Unterseite der RVSOE-Busse wird mit Elaskon korrosionssicher gemacht. © Foto Koch

Das Dresdner Unternehmen (83 Mitarbeiter, 39 Mio. Euro Jahresumsatz) ist seit 98 Jahren auf Spezialschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel spezialisiert.

Davon profitieren auch die 260 Busse der RVSOE. Die ersten zwölf werden in den Sommerferien einer Unterboden- und Hohlraumkonservierung in Dresden unterzogen.

Zu anderen Kunden fährt Elaskon hin.