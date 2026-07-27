Elaskon schmiert auch die Umland-Busse
Dresden - Was für den Trabi gut war, kann für Busse nicht schlecht sein: Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) setzt auf Unterbodenpflege von Elaskon.
Das Dresdner Unternehmen (83 Mitarbeiter, 39 Mio. Euro Jahresumsatz) ist seit 98 Jahren auf Spezialschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel spezialisiert.
Davon profitieren auch die 260 Busse der RVSOE. Die ersten zwölf werden in den Sommerferien einer Unterboden- und Hohlraumkonservierung in Dresden unterzogen.
Zu anderen Kunden fährt Elaskon hin.
"Unser mobiles Service-Team konserviert zum Beispiel Fahrzeuge auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle oder bei der Stadtreinigung Hamburg, und wir beliefern den Rolltreppenhersteller TIPS in Slowenien", so Geschäftsführer Tobias Schwald.
Titelfoto: Foto Koch