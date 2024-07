Elbeschwimmen: So viele Wasserratten wagten den Sprung ins Nass

Dresden - Dem bescheidenen Sommermorgen zum Trotz versammelten sich am Sonntag 1917 Wasserratten zum 27. "Elbeschwimmen".

Für die 18-jährige Franziska Gammlich, Leistungsschwimmerin des USV TU-Dresden, war die Strecke ein Klacks: "Ich brauchte ein wenig, um reinzukommen. Aber dann hat es einfach Spaß gemacht". Am Ende reichte es für den dritten Platz.

Zum zweiten Mal dabei war Annapaula Redlich (29): "Mit meinem Einhorn als Schwimmhilfe war es dieses Mal einfacher, aber mir ist immer noch kalt", so die Hobbyschwimmerin lachend.

417 Schwimmer mehr als im Vorjahr gingen somit an den Massenstart, um nach gemeinsamem Countdown die 3500 Meter vom Blauen Wunder bis zum Fährgarten zu meistern: "Letztes Jahr hatten wir Nieselregen und nur 15 Grad. Ohne Frage war das heute eine sehr gelungene Veranstaltung", so Veranstalter Daniel Baumann (38).

Der älteste Teilnehmer am Sonntag war Wolfgang Praha (87). © Steffen Füssel

Der 87-jährige Wolfgang Praha war der älteste Schwimmer: "Das schwierige war in die Elbe zu kommen, aber im Wasser war es super!" Die jüngste Teilnehmerin war gerade einmal drei Jahre alt!

Lilo kam an der Seite von Mutter Hana Friedrichs (42) glücklich ins Ziel. Für die nötige Sicherheit sorgten 30 Einsatzkräfte der Wasserwacht Dresden und des DLRG auf acht Motorbooten, vier Rettungsbrettern und einem Kajak: "Es ist von Vorteil, wenn viele Leute in der Elbe sind. Wenn es Probleme gibt, fällt das sofort jemandem auf", so der Einsatzleiter.

Einmalig als Demo geplant, gilt das "Elbeschwimmen" mittlerweile als Traditionsveranstaltung. Jahr für Jahr ist die Ziellinie am Johannstädter "Fährgarten" gleichzeitig der Auftakt zur gemeinsamen Feier.