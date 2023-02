Elektro-Mobilität in Dresden: Zahl der Stromfahrzeuge verdoppelt

Die Zahl der Ladestationen in Dresden (wie hier in der Friedrichstadt) hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. © Petra Hornig

Demnach hat sich die Zahl der Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb zwischen dem Januar 2021 und August 2022 von 1352 auf 2695 nahezu verdoppelt.

Der Anteil der E-Autos (ohne Plug-in) an den in Dresden zugelassenen Kraftfahrzeugen (280.000) liegt bei rund einem Prozent und damit nah am Bundesdurchschnitt von 1,2 Prozent.

Analog zur wachsenden Zahl der E-Fahrzeuge finden sich auch immer mehr Möglichkeiten zum Aufladen im Stadtgebiet.

Laut Bundesnetzagentur waren für die Landeshauptstadt im November 2022 insgesamt 237 Ladesäulen mit 460 Ladepunkten gemeldet.

An den Dresdner MOBIpunkten der DVB sind 267 öffentliche Ladeplätze in Betrieb - ein Zuwachs von 250 Prozent im Vergleich zu 2020.