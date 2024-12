Zieht ein neues Kino in den Kristallpalast? UFA-Betreiber "sehr zuversichtlich"!

Nach dem plötzlichen UFA-Aus zeigen sich die Betreiber zuversichtlich, dass im Frühjahr ein neues Kino eröffnen wird. © Eric Münch

Hauseigentümer und Kino-Betreiber hätten sich nicht auf eine Verlängerung des Mietvertrags einigen können, erklärte Sebastian Riech von der zuständigen "FSF GmbH & Co. KG" in einer Mitteilung gegenüber TAG24 am Freitag.

"Leider konnten wir uns mit dem aktuellen Hauseigentümer der Firma IMAXXAM Asset Management GmbH nicht auf eine Fortführung unseres langjährigen Mietvertrages einigen. Unter den aktuellen Umständen waren wir nicht in der Lage, die geforderte Miete zu erwirtschaften und müssen nun zum 31.12.2024 das Kino schließen", so Riech.

Dass das UFA-Aus letztlich doch sehr kurzfristig bekannt wurde, begründete Riech damit, dass man bis zuletzt auf eine Einigung mit dem Vermieter gehofft habe.

Wie schon die Stadt Dresden am gestrigen Donnerstag erklärte, verwiesen auch die Betreiber auf einen möglichen neuen Mieter für den Kristallpalast: "Ich kann aber zum Trost für diese Mitarbeiter sagen, dass es aktuell intensive Verhandlungen mit einem neuen Mieter gibt, welcher, sobald es einen unterschriebenen Vertrag gibt, das Kino wieder eröffnen wird und dann auch alle unsere Mitarbeiter wieder übernehmen wird." Derzeit seien dort 28 Mitarbeiter beschäftigt.

Riech dürfe zwar nicht mehr zu den laufenden Verhandlungen sagen, er sei aber "sehr zuversichtlich", dass der Kristallpalast im Frühjahr 2025 wieder seine Türen öffnen werde.