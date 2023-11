Ermittlungen gegen linke Szene: Hausdurchsuchung in Dresdner Neustadt!

Dresden - Am Mittwochmorgen durchsuchten Polizeibeamte im Rahmen von Ermittlungen gegen die linke Szene ein Gebäude in der Dresdner Neustadt.

Maskierte Polizeibeamte durchsuchen am Mittwochmorgen eine Wohnung in der Dresdner Neustadt. © xcitepress/Finn Becker

Die am Morgen vollstreckten Durchsuchungsbefehle stehen dabei in Zusammenhang mit einer Demonstration vom 1. Mai in Gera, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera gegenüber TAG24.

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt dabei gegen "zahlreiche Personen" wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch.

Schwerpunktmäßig finden die Hausdurchsuchungen in Thüringen statt, vereinzelt auch in Sachsen. So auch in der Martin-Luther-Straße in Dresden.

Bildaufnahmen zeigen, wie maskierte Beamte vor einem von der linken Szene genutzten Mietshaus stehen.