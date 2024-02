Erna (96) erlebte Zerstörung: "Ich sah die leuchtenden Christbäume über Dresden"

Am heutigen Jahrestag seiner Zerstörung gedenkt Dresden den Opfern der Bombennächte. Was das bedeutet, erfuhr Erna Hädrich (96) am eigenen Leib.

Von Hermann Tydecks

Erna Hädrich (96) lebt seit 1956 in Dresden, freut sich heute über ihre große Familie mit sieben Urenkeln. © Thomas Türpe Die Seniorin, die heute in Dresden-Plauen lebt, wurde 1927 im damaligen Buchwald in Schlesien (heißt heute Bukowiec in Polen) geboren. Ihre Eltern hatten dort etwas Land und Vieh. Schon vor Kriegsbeginn schwor ein alter Lehrer der Dorfschule die Kinder auf Hitler ein, auf den Straßen sangen die Kids kriegsverherrlichende Lieder - ohne deren Inhalt zu begreifen. "Da wirkte die Propaganda", sagt Oma Erna heute. Als der Krieg ausbrach, war sie elf Jahre. "Wir hatten einen jungen Lehrer. Er wurde eingezogen, ist gefallen. Dann kam ein neuer junger Lehrer. Wurde eingezogen, ist gefallen." Richtigen Unterricht gab es nicht mehr. Erna Hädrich arbeitete verschiedenen Ortes auf dem Land, auch nahe Ortrand. "Es gab jede Nacht Fliegeralarm, wir haben nur im Keller gehockt". Sie erinnert sich, über Dresden "leuchtende Christbäume" gesehen zu haben, es waren wohl die abgeworfenen Leuchtkörper der Alliierten vor 79 Jahren. Dresden Lokal Gartendenkmal an der Prager wird aufgemotzt Im Riesengebirge wollte die Wehrmacht sie und Hunderte Teenager zu Heckenschützen ausbilden. "Wir lernten, ein Gewehr auseinanderzunehmen. Es war furchtbar." Bevor sie schießen musste, endete der Krieg. Damit begann aber erst ihre leidvolle Odyssee.

In der Nacht vom 13. zum 14. Februar zerbombten alliierte Flieger die Stadt. © wikipedia

Nach den Angriffen auf Dresden blieben vielerorts nur Trümmer zurück. © DPA

So kämpfte sich Erna Hädrich zurück nach Sachsen

Sie schlug sich zurück in ihre Heimat durch, wanderte ohne Absätze am Schuh, sah in einem Konzentrationslager "magere Menschen in gestreiften Anzügen". Sie schaffte es bis nach Hause. Doch die Eltern waren weg, das Wohnzimmer war zum Lazarett umgebaut, die Sowjets im Dorf eingerückt. Sie kam bei einer Bekannten unter, schälte Kartoffeln. "Nachts kamen die Russen klingeln, tranken Schnaps, suchten Frauen. Wir machten nicht auf." Sie floh, watete durch die Neiße, schaffte es nach Görlitz zu einer Tante. "Sie wusste, wo meine Eltern waren." Nahe Löbau traf sie ihre Familie mit Bruder Herbert (95) wieder. "Dann fing unser neues Leben an. Aber es war geprägt von Verzicht. Vertrieben aus der Heimat, ohne Beruf." Landwirte, wo sie gegen Arbeit unterkam, behandelten sie schlecht. Einer gab sogar den Schweinen mehr zu essen. Sie musste eine Tüte Roggen klauen, tauschte sie auf dem Schwarzmarkt gegen Lederschuhe ein.

Getrennt von den Kriegswirren fand die Familie erst nach 1945 wieder zusammen. Erna (l., damals 19) mit Bruder Herbert und ihren Eltern. © privat/Repro Thomas Türpe

Die kleine Erna und ihr Bruder Herbert vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. © privat/Repro Thomas Türpe

Eine Angst plagt Erna Hädrich heute wieder